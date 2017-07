MotoGP Sachsenring Gara: Lorenzo, “Non posso essere soddisfatto del risultato”

di Alessio Brunori

Gp Germania Ducati MotoGP – Jorge Lorenzo ha terminato il GP di Germania all’undicesimo posto. Il rider maiorchino della Ducati, che partiva dalla seconda fila con il sesto tempo, è partito molto bene, transitando sul traguardo del primo giro in terza posizione, perdendo però terreno nelle successive tornate, sino a terminare a 25.659s dal vincitore Marc Marquez. Un risultato questo che ovviamente non soddisfa il #99, che ha così commentato la sua gara.

“Non posso essere soddisfatto del risultato di oggi, nè della posizione finale nè del distacco dal vincitore, però dopo il warm up, che era andato davvero male, ero molto preoccupato per la gara. Invece sono riuscito a fare quattro-cinque giri con un buon ritmo all’inizio e, fino a quando non è calata la gomma posteriore sul lato sinistro, ho guidato con un passo accettabile – ha detto Jorge Lorenzo – Verso la fine ho dovuto però abbassare il mio ritmo perchè nelle accelerazioni la moto “spinnava” molto e non sono più riuscito a lottare per la nona posizione. Sia ad Assen che qui in Germania c’erano due o tre curve dove perdevo davvero troppo rispetto ai piloti di testa e spero che non avremo più gli stessi problemi nelle prossime piste. Sapevamo che queste due gare sarebbero state piuttosto complicate per noi però, almeno qui al Sachsenring, abbiamo capito alcune cose che ci saranno utili nei prossimi circuiti, più favorevoli per me.”

2nd luglio, 2017

Tag:Desmosedici, Ducati, GermanGP, Gp Germania, Gp17, Jorge Lorenzo, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, Motogp Sachsenring, Motomondiale, Motomondiale 2017, Sachsenring, Sachsenring Gp, Sachsenring Motogp