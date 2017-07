MotoGP Sachsenring: Crutchlow, “Ho avuto un problema con la gomma anteriore”

di Gianluca Rizzo

GP Germania LCR MotoGP Gara – Dopo la partenza dalla quarta casella, Cal Crutchlow, non è riuscito a finalizzare in gara, chiudendo solo decimo.

Purtroppo per il pilota britannico, un problema all’anteriore ha compromesso le sue speranze di podio. In tutto il week end il #35 aveva messo in mostra un gran passo, ma le cose in gara sono state compromesse dalla pressione della gomma anteriore, salita troppo velocemente.

Queste le parole di Cal Crutchlow: “Sono abbastanza deluso e sono contento che sia finita. Ho avuto un problema con la gomma anteriore, la squadra sta investigando, ma quello che sappiamo finora è che la pressione anteriore del pneumatico è salita troppo dopo pochi giri. Ho dovuto rallentare, ho dovuto guidare sulle uova per finire la gara. Sono quasi scivolato due o tre volte in quei primi giri, ma sono riuscito a passare Valentino (Rossi) e se fossi potuto rimanere davanti, sono sicuro che avrei potuto correre al mio ritmo. Ma ho finito decimo e non vedo l’ora che arrivi la prossima gara “.

Foto di Alex Farinelli

