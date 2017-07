MotoGP | Sachsenring: Bautista, “Sfruttato il potenziale della moto”

di Roberto Valenti

Sesta piazza per un super Alvaro Bautista nel Gran Premio di Germania, nono appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP. Lo spagnolo ha sfruttato al massimo il potenziale della propria Ducati, raggiungendo un ottimo piazzamento in ottica mondiale. Bautista è riuscito a risalire dopo una brutta qualifica, mettendo a frutto l’ottimo lavoro svolto dalla squadra durante le libere.

Ecco le parole di Alvaro Bautista: “Sono contento perché sapevo di poter contare su un buon ritmo sull’asciutto. Le qualifiche ieri non sono andate bene per via delle condizioni del tracciato, ma sapevamo di avere il potenziale per fare bene. Siamo stati constanti per tutta la gara e inoltre siamo stati aiutati dalla fortuna, soprattutto nella prima fase di gara. Adesso arriva la pausa dove penseremo a ricaricare le batterie e ci ripresenteremo al Brno al massimo della forma. Sono molto soddisfatto di questa prima parte di stagione”.

Foto: A.Farinelli

2nd luglio, 2017

Tag:Alvaro Bautista, Aspar, Ducati, german gp, MotoGP, Motomondiale, pull&bear team, Sachsenring