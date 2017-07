Moto3 Gara Sachsenring: Bulega, “Ho ritrovato il feeling”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gp Germania 2017 – Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha chiuso la prima parte di stagione con un buon quarto posto; Andrea Migno non è andato oltre la sedicesima posizione.

Nicolò ha ottenuto il miglior risultato in questa stagione ed è stato sempre in lotta per il podio fino a pochi giri dalla fine:

“E’ stata davvero una gran gara, soprattutto, dopo Assen, sono riuscito a ritrovare il feeling che volevo con la mia KTM. Questo quarto posto è al momento il mio miglior risultato stagionale e deve essere un’iniezione di fiducia per affrontare al meglio la seconda parte del Campionato. Sono partito abbastanza bene, perdevo qualcosa a livello di motore nel tratto in salita, ma sono riuscito a guidare come volevo. Dopo la caduta di Arbolino, ho perso il contatto con i primi tre e non sono più riuscito a rientrare nel gruppo del podio”.

Weekend da dimenticare invece per Andrea Migno che dopo le difficoltà in qualifica, è arrivato ad un soffio dalla zona punti:

“Non è stato il weekend che speravo: ho faticato fin da venerdì e anche oggi in gara non ho trovato il giusto feeling alla guida. Partivo molto indietro, ho avvicinato la zona punti, ma non posso dirmi soddisfatto. Spero di sfruttare al meglio questo periodo di pausa per ricaricare le batterie”.

2nd luglio, 2017

Tag:Andrea Migno, Gp Sachsenring, Moto3, Motomondiale 2017, Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46