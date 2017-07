Moto3 Gara Sachsenring: Bastianini, “Dobbiamo essere più competitivi nei primi giri”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Germania 2017 – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0, Enea Bastianini, ha ottenuto un buon sesto posto dopo una rimonta nei giri finali.

Enea partiva dalla terza fila e durante i primi giri ha provato ad avvicinarsi al gruppo dei piloti più veloci ma il ritmo degli inseguitori, gli ha impedito di raggiungere subito il suo obiettivo nella prima parte di gara. Negli ultimi giri però, il pilota riminese è riuscito a raggiungere la top 10, concludendo poi al sesto posto:

“E’ stata una gara positiva. All’inizio ho fatto fatica perché stavo guidando con un gruppo numeroso di piloti ma man mano che passavano i giri, mi sono trovato a mio agio, ho recuperato diverse posizioni e sul finale ho fatto un giro veloce. Dobbiamo lavorare per cercare di essere più competitivi nei primi giri, per non perdere il contatto con il gruppo davanti perché abbiamo dimostrato di poter essere veloci verso il finale di gara”.

2nd luglio, 2017

