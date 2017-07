Moto2 Gara Sachsenring: Morbidelli, “Sto vivendo un sogno, non voglio svegliarmi”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Germania 2017 – Franco Morbidelli concretizza la sua leadership in campionato con un’altra sorprendente vittoria, la sesta in questa stagione. Il sogno del mondiale è sempre più reale…

Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, va in vacanza con un vantaggio di 37 punti su Tom Luthi; la vittoria di oggi ha mostrato nuovamente la tenacia di Morbido che ha saputo gestire la pressione data da Miguel Oliveira che fino all’ultimo ha provato a vincere la gara:

“Dopo questa sesta vittoria sto vivendo un sogno e non voglio svegliarmi. E’ stata una gara molto difficile soprattutto perché ho dovuto difendermi da Miguel, che mi ha raggiunto verso metà gara. Non mi ha sorpassato, altrimenti avrei fatto più fatica. Mi stavo preparando per la grande lotta sul finale, non è stato facile ma sono riuscito a fare un buon ultimo giro che è valso la vittoria. Voglio ringraziare la mia squadra per il duro lavoro”.

Tag:Franco Morbidelli, Gp Sachsenring, Moto2, Motomondiale 2017, Team Estrella Galicia Marc VDS