Moto2 Gara Sachsenring: Bagnaia, “Dedico il podio alla mia mamma per il suo compleanno”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Germania 2017 – Giornata positiva per lo Sky Racing Team VR46 che chiude la prima parte di stagione con il terzo posto di Pecco Bagnaia ed il primo punto per Stefano Manzi.

Terzo podio di stagione per il rookie della Moto2 che ora nella classifica mondiale è quinto con 78 punti:

“Una gara davvero lunga e faticosa, ma che soddisfazione alla fine! Abbiamo fatto davvero un gran lavoro dopo Mugello, Barcellona e Assen per tornare ad essere competitivi nel gruppo di testa e questo è un ottimo risultato proprio a ridosso della pausa. Non partivo nelle primissime file, ma ho spinto subito per ricucire il gap. Sono rimasto con Corsi e Pasini fino alla bandiera a scacchi e agli ultimi due giri ci ho provato. Ho superato Simone (Corsi ndr) e ho dato il massimo per prendere un minimo di vantaggio. Il mio giro veloce proprio prima del traguardo né è la prova. Un grazie a tutti i ragazzi del Team per il loro gran lavoro e una dedica speciale alla mia mamma per il suo compleanno. Vado in vacanza con il sorriso”.

Ci sono volute un pò di gare ma finalmente anche Stefano Manzi è riuscito a chiudere nella zona punti, in quindicesima posizione:

“Sono molto stanco, ma estremamente felice. Inizio a vedere i risultati del mio impegno e non c’è soddisfazione più grande. Sono partito bene e mi sono ritrovato nel gruppo a ridosso della zona punti. Ci ho provato fino alla fine e sono riuscito nel mio intento. Grazie a tutti i ragazzi del Team: hanno fatto un gran lavoro in questi mesi e mi hanno sempre supportato”.

2nd luglio, 2017

Tag:Francesco Bagnaia, Gp Sachsenring, Moto2, Motomondiale 2017, Sky Racing Team VR46, Stefano Manzi