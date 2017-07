MotoGP | Sachsenring, QP: Lorenzo, “Il lavoro della mattina ha funzionato”

di Roberto Valenti

Sesta posizione per Jorge Lorenzo nelle qualifiche del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati è riuscito ad essere efficace nonostante condizioni mutevoli del Sachsenring, centrando una qualifica che gli consentirà di giocarsi la top ten nella corsa di domani.

Ecco le parole di Jorge Lorenzo: “Oggi è stata una giornata positiva perchè questa mattina abbiamo trovato una soluzione di set-up che mi ha consentito di essere più veloce, ed ho anche capito meglio come guidare la moto in queste condizioni e sono riuscito ad entrare nella top ten. In Q2, con la pista bagnata, sono riuscito a guidare abbastanza fluido e ho ottenuto la sesta posizione e la seconda fila, che non è male. Facendo un bilancio di questi due giorni devo dire che sono contento, perchè siamo andati sempre migliorando, sia con l’asciutto che con il bagnato. Domani vedremo le condizioni meteo per la gara, ma in ogni caso sarà molto importante la scelta delle gomme, e riuscire a gestirne il consumo per il maggior numero di giri.”



Foto: A.Farinelli

