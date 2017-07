MotoGP Sachsenring QP: Iannone, “Ho ritrovato un buon feeling con la moto, mi dà entusiasmo per domani”

di Gianluca Rizzo

GP Germania Suzuki MotoGP Qualifiche – Nonostante domani, Andrea Iannone, partirà dalla 16esima casella, il feeling con la moto gli ha fatto ritrovare un pizzico di entusiasmo. Il tempo in qualifica è stato più causato da un errore di valutazione che dai problemi che ieri avevano affossato le sue libere.

Ieri il #29 aveva concluso entrambi i primi turni in ultima posizione, mentre questa mattina, su pista asciutta, era riuscito a fare leggermente meglio, non andando però oltre la 19esima posizione. In FP4 è riuscito a chiudere con il decimo tempo, mettendo in mostra un ottimo passo con gomme usate.

Queste le parole di Andrea Iannone: “Finalmente oggi ho una sensazione positiva con il GSX-RR, sia su bagnato che su secco, ma soprattutto con il sole. In condizioni umide, nelle prime libere, stavo facendo bene. È un peccato che non mi sia fermato per mettere un pneumatico posteriore nuovo alla fine, dato che pensavo che non fosse necessario. Probabilmente mi avrebbe potuto dare quei tre o quattro decimi di cui avevo bisogno per stare avanti. Comunque sono soddisfatto del ritmo quando abbiamo provato in FP4, su pista asciutta con pneumatici usati; il mio tempo sul giro non è lontano dalla cima. Abbiamo cambiato molte cose e finalmente ho ritrovato un buon feeling con la moto, che mi dà nuovo entusiasmo per domani “.

