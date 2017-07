MotoGP Sachsenring QP: Crutchlow, “Vorrei prendere parte a una tripletta Honda domani”

di Gianluca Rizzo

GP Germania LCR MotoGP Qualifiche – Ottima qualifica per Cal Crutchlow, che sulla pista bagnata del Sachsenring ha il fatto registrare il quarto tempo, a solo un decimo dalla prima fila.

Dopo una prima giornata difficile, durante la FP3 il britannico è riuscito a conquistare l’accesso diretto in Q2, giocandosi la prima fila fino all’ultimo passaggio. Purtroppo però, le gomme erano arrivate alla frutta, la stria asciutta ha fatto surriscaldare le gomme, che nell’ultima curva non hanno offerto molto grip

Queste le parole di Cal Crutchlow: “Sono un po’ frustrato perché ho fatto un paio di errori nell’ultimo settore, ma i pneumatici si sono distrutti. Si sono scaldati troppo e quando sono tornato sul bagnato per affrontare l’ultima curva ho perso diversi decidimi. Ma sono felice di essere nelle prime quattro posizioni, ci dà la possibilità di scappare con loro domani e battagliare. Non sono troppo deluso, ieri sono stato 13° con le condizioni instabili e ho detto che avrei dato tutto per assicurarmi di non dover passare per la Q1. Vorrei prendere parte a una tripletta Honda domani, ma Dani Pedrosa è come un razzo qui. Dovremo vedere cosa possiamo fare nella prima parte della gara, cercare di scappare con loro e poi fare il nostro lavoro “.

Foto di Alex Farinelli

1st luglio, 2017

