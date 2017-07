Moto3 Sachsenring: Pole position per Aron Canet, Bulega in prima fila

di Alessio Brunori

Gp Germania Moto3 Qualifiche – La pole position del Gran Premio di Germania classe Moto3 è andata ad Aron Canet.

Il pilota del Team Monlau (Honda) l’ha ottenuta con il crono di 1:26.688, in una sessione che a 13 minuti dalla fine ha visto i piloti rientrare ai box per la pioggia, ma che poi sono potuti tornare in pista, visto che il sole ha asciugato rapidamente il tracciato.

Canet, alla sua seconda pole dell’anno dopo quella di Austin, ha preceduto il leader del mondiale Joan Mir (Honda Leopard) e il nostro Nicolò Bulega su KTM del Team Sky VR46.

Aprirà la seconda fila Marcos Ramirez, anche lui su KTM, ma del Team Platinum Bay Real Estate, che avrà accanto a se il rookie del Team SIC58 Squadra corse Tony Arbolino (Honda) e Romano Fenati, su Honda del Team Marinelli Rivacold Snipers.

In terza fila troviamo Philipp Oettl su KTM del Team Sudmetall Schedl Gp Racing, l’olandese del Team KTM Red Bull Ajo Bo Bendsneyder e il nostro Enea Bastianini, team-mate del poleman Aron Canet.

John McPhee (Honda British Talent Team) partirà invece dalla quarta fila insieme a Juanfran Guevara (KTM Rba Boe Racing Team) e Tatsuki Suzuki (Honda SIC58 Squadra Corse).

Più indietro gli altri italiani, Marco Bezzecchi è diciottesimo, mentre Manuel Pagliani, Andrea Migno, Lorenzo Dalla Porta e Fabio Di Giannantonio sono rispettivamente in ventiduesima, ventitreesima, ventiquattresima e venticinquesima posizione.

1st luglio, 2017

