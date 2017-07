Moto3 QP Sachsenring: Di Giannantonio, “Problemi con l’anteriore”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 QP Germania – Qualifica difficile per il pilota del team Del Conca Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, che non ha potuto fare meglio della venticinquesima posizione.

Fabio non è riuscito a migliorare il lavoro iniziato ieri nelle libere e domani, proprio come l’anno scorso, è costretto a rimontare:

“Giornata particolare perché con i risultati di ieri mi aspettavo di fare molto meglio. Continuo ad avere problemi con l’anteriore: abbiamo migliorato un po’ il tempo di stamattina, ma non è bastato per rimanere tra i migliori. Adesso proveremo a lavorare sia sulla moto sia su di me per trovare la chiave di volta ed essere protagonisti domani in gara”.

1st luglio, 2017

Tag:Del Conca Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gp Sachsenring, Moto3, Motomondiale 2017