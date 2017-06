Moto2 Sachsenring Day 1: Bagnaia, “Weekend iniziato nel modo giusto”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Germania Day 1 – Ottimo inizio per lo Sky Racing Team VR46 sul circuito tedesco con il quinto posto di Francesco Bagnaia dopo la prima giornata di libere; Manzi 24esimo.

Pecco è distaccato di soli pochi decimi dal migliore di giornata, Thomas Luthi e per la qualifica spera di poter fare un ulteriore passo in avanti:

“Il weekend sembra partito nel modo giusto: stamattina avevo già un buon feeling, anche con gomme usate e, nella sessione del pomeriggio, ho fatto un altro step. In condizioni miste, con pista umida, sono riuscito ad esprimermi al meglio e, sul finire del turno, con la gomma più morbida, sono riuscito a guidare come volevo. Chiudo la prima giornata nella Top5 e questa è sempre una notizia positiva in vista della qualifica. Sono contento di essere tornato tra i più competitivi e spero in un weekend sull’asciutto”.

Giornata positiva anche per Stefano che è riuscito nel pomeriggio ad avvicinarsi ai più forti:

“Stamattina abbiamo trovato subito un buon ritmo: facevo fatica nel T3 e T4, ma sono riuscito a ricucire il gap e a tenermi a meno di due secondi dai più forti. Oggi pomeriggio non ho interpretato nella stessa maniera le condizioni della pista, ma ho fatto un altro piccolo passo in avanti e ho più confidenza alla guida”.

1st luglio, 2017

Tag:Francesco Bagnaia, Gp Sachsenring, Moto2, Motomondiale 2017, Sky Racing Team VR46, Stefano Manzi