FMI Camp: si è conclusa la prima edizione del campus di allenamento federale

di Giacomo Caliterna

FMI Camp – dal 18 al 23 giugno si è svolta a Magione la prima edizione del FMI Camp grazie alla collaborazione con il Moto Club Spoleto, l’Autodromo Internazionale di Magione, Ohvale e Ktm.

Questa attività, destinata a tutti i tesserati compresi tra gli 11 e 18 anni, ha permesso di impostare un programma di allenamento incentrato su preparazione atletica, nutrizione, lezioni di guida tecniche e pratiche sia su pista che fuoristrada.

In circuito, a seguire i ragazzi, i tecnici federali Roberto Sassone, da sempre a fianco delle giovani leve del Campionato Italiano Velocità e Massimo Roccoli, pluricampione italiano e tutt’oggi pilota della sbk CIV. Sullo sterrato il tecnico Andrea Benedetti si è dedicato loro per una intera giornata, mentre in aula i ragazzi hanno seguito gli approfondimenti del fisioterapista Marco di Marcello, della nutrizionista Chiara della Valle e della psicologa dello sport Chiara Pidello.

La prima edizione ha visto subito un notevole successo grazie ai ben 22 piloti partecipanti e gli organizzatori sono già al lavoro per la prossima stagione. Tra questi, molti sono piloti impegnati attualmente nel CIV, tra cui ricordiamo: Nicholas Spinelli, Leonardo Taccini, Nicola Carraro, Raffaele Fusco, Alberto Surra, Thomas Brianti, Matteo Bertelle e Davide Baldini.

Anche dal punto di vista della comunicazione il progetto ha avuto grande impatto, tanto che durante la settimana di allenamenti è stato girato un docu-reality che verrà mandato in onda su AutomotoTV (canale 148 di Sky) a partire da venerdì 7 luglio alle 19.15.

1st luglio, 2017

Tag:Civ, FMI, FMI Camp, MAgione