Tissot, Momenti Senza Tempo: vinci il pass per la MotoGP

di Gianluca Rizzo

Tissot pass MotoGP – Lo storico partner della classe regina, ti porta nel paddock della MotoGP in occasione del Gran Premio di Misano.

Grazie al concorso “Momenti senza tempo”, che ha già premiato i fortunati partecipanti al concorso con il pass per la SBK, mette in palio 3 pass per vivere il Gran Premio di Missano e della Riviera di Rimini, che si terrà dal 8 al 10 settembre, da molto vicino.

Tutto è partito dai tre personaggi di spicco: Nicolas Vaporidis, Maddalena Corvaglia e il pilota della Suzuki Andrea Iannone che, sulle loro pagine social, hanno condiviso i loro momenti senza tempo.

Partecipare è semplice, basta entrare nella sezione dedicata del sito tissotwatches.com, caricare una o più foto dei propri momenti “speciali” e automaticamente verrà creato un personale video Momenti Senza Tempo. Il concorso finisce il 18 luglio.

30th giugno, 2017

Tag:#momentisenzatempo, Andrea Iannone, Gp Misano, GP San marino e Riviera di Rimini Misano, Pass Gp Misano, Tissot