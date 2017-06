MotoGP Sachsenring: Sesto tempo per Marquez, “Siamo competitivi in ogni condizione”

di Gianluca Rizzo

Gp Germania MotoGP Repsol Honda Day 1 – Marc Marquez ha chiuso la prima sessione di libere , sull’asciutto, con il sesto tempo. Nel pomeriggio, con la pioggia, è riuscito a scalare la classifica portandosi alle spalle solo di Hector Barbera.

Nella classifica combinata dei tempi, rimane quindi la migliore prestazione della mattina, che lo rilega ad un non entusiasmante sesto posto, ma il campione del mondo in carica non la pensa esattamente così. Il grip offerto dal nuovo asfalto sotto la pioggia è incredibile, mentre sull’asciutto è un po’ scivoloso, e questo il motivo del “ritardo” in classifica. Ma con il circuito che andrà via via gommandosi, le cose cambieranno.

Queste le parole di Marc Marquez: “Oggi è stato davvero positivo. Mi sono sentito bene e forte con il sole e anche in pieno pomeriggio, con la pioggia. È importante, perché qui non si sa mai quali condizioni dovrai affrontare. Ora sembra che sia domani e domenica sarà asciutto, ma non possiamo saperlo per certo. Abbiamo iniziato da una buona base con il setup, e mi sono sentito a mio agio. Ora dobbiamo prestare attenzione a continuare a migliorare insieme alle condizioni della pista; penso che il nuovo asfalto migliorerà passo dopo passo e questo potrebbe cambiare tutto. Sul bagnato il grip era già incredibile e siamo riusciti a essere circa quattro secondi più veloci rispetto all’anno scorso. Sull’asciutto penso che il potenziale sia lì, ma con l’asfalto ancora molto nuovo, è un po’scivoloso. Comunque, vedremo come il tempo sarà domani, ma sappiamo di essere competitivi in in ogni condizione “.

Foto di Alex Farinelli

30th giugno, 2017

Tag:Germania, gp Sachsenring MotoGP FP1, gp Sachsenring MotoGP FP2, Gran Premio Germania, Gran Premio Sachsenring, Honda, Marc Marquez, Motomondiale, Motomondiale 2017, Repsol Honda, Sachsenring