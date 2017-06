MotoGP Sachsenring, FP1: Dovizioso detta il passo nelle prime libere, Rossi solo 16°

di Alessio Brunori

Gp Germania MotoGP Prove Libere 1 – La prima sessione di prove libere della classe MotoGP al Sachsenring è stata estesa a 55 minuti e sarà così anche per le Free Practice 2.

Questo perchè il circuito è stato recentemente riasfaltato, ma nessuno, neanche la Michelin ha potuto provare. Proprio per questo i piloti avranno a disposizione una gomma in più sia all’anteriore che al posteriore. Per saperne di più sulle gomme portate dalla Michelin clicca qui.

Visto il meteo, che minacciava pioggia, tutti i piloti sono subito scesi in pista alla ricerca della migliore prestazione.

La sessione di Valentino Rossi non è iniziata nel migliore dei modi. La sua Yamaha M1 con il nuovo telaio (ma voci di paddock dicono che sia quello del 2016, in pratica quello dei piloti del Team Tech3), si è ammutolita e il pilota non l’ha voluta “abbandonare”, accompagnandola per parecchi metri fino ai commissari, che l’hanno caricata per portarla ai box. Era ovviamente la moto con il telaio preferito da Rossi, che avrebbe voluto continuare il turno con quella.

A far segnare il miglior tempo di questa prima sessione di prove libere, che negli ultimi minuti ha visto una vera e propria “pioggia” di “caschi rossi”, è stato Andrea Dovizioso, che con la Ducati ha fatto segnare il tempo di 1:21.599.

Il leader del mondiale ha preceduto di soli 38 millesimi la Yamaha di Maverick Vinales, a sua volta davanti a quattro connazionali, Dani Pedrosa su Honda, Aleix Espargarò su Aprilia, Alvaro Bautista su Ducati e Marc Marquez su Honda.

Settimo tempo per il rookie del Team Monster Yamaha Tech3 Johann Zarco, che precede la Ducati del Pramac Racing del ternano Danilo Petrucci (GP17), la Honda di Jack Miller e la seconda Ducati del Team Pramac (GP16) del britannico Scott Redding.

Sessione da dimenticare per Valentino Rossi, che dopo il problema sopra descritto, non è andato oltre il sedicesimo tempo (+0.936s). Un inizio in salita per il campione della Yamaha, che dopo la vittoria di Assen si aspettava tutt’altra “storia”. Anche Jorge Lorenzo è fuori dalla Top Ten, esattamente in dodicesima posizione (+0.610s). Anche per il maiorchino un altro inizio in salita, ma c’è ancora tempo per recuperare.

Da segnalare l’ultima posizione di Andrea Iannone, lontano parente del pilota ammirato in Ducati. Il pilota di Vasto non ha feeling con la Suzuki ed è anche scivolato alla “famigerata” Waterfall, la curva 11, dove sono finiti a terra senza conseguenze anche Alvaro Bautista e Scott Redding.

