MotoGP | Sachsenring, FP: Iannone, “Non riesco a frenare come vorrei”

di Roberto Valenti

Continua il momento da incubo per Andrea Iannone a bordo della GSX-RR. L’italiano della Suzuki ha concluso le prime libere al Sachsenring in ultima posizione, faticando enormemente col grip al posteriore, soprattutto in condizioni da bagnato. Una situazione letteralmente assurda che sta costringendo Iannone a navigare nei bassi fondi della classifica. L’obiettivo per domani sarà quello di mettere a posto il possibile e di cerca di passare la tagliola della Q1.

Ecco le parole di Andrea Iannone: “Sinceramente ho affrontato troppe difficoltà di oggi e i tempi parlano da soli. Ho lottato molto e spero di cambiare qualcosa per domani mattina e di essere leggermente più avanti, perché, ovviamente, non mi piace essere in questa situazione. Il nervosismo non è modo migliore per risolvere i problemi visto che abbiamo bisogno di lavorare per capire cosa sta succedendo. Dobbiamo affrontare la situazione e andare avanti insieme con la mia squadra, la mia gente, e la moto e cercare di migliorare. Sto lottando molto per frenare e abbiamo bisogno di capire il perchè di questo problema “.

30th giugno, 2017

Tag:Andrea Iannone, MotoGP, Motomondiale, Sachsenring, Suzuki