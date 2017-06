Moto2 Sachsenring, FP1: Oliveira al Top, bene Morbidelli e Corsi

di Alessio Brunori

Gp Germania Moto2 Prove Libere 1 – Miguel Oliveira è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania classe Moto2. Il pilota della KTM (che però è motorizzata Honda, come tutte le Moto2) ha fermato il cronometro sul tempo di 1:24.976, unico a scendere sotto al “muro” del minuto e 25.

Lo segue il leader del mondiale Franco Morbidelli (che il prossimo anno correrà in MotoGP con il Team Marc VDS, lo stesso con cui corre in Moto2), che a sua volta precede il giapponese Takaaki Nakagami. I due sono staccato dalla vetta rispettivamente di 0.239s e 0.242s.

Ottimo quarto tempo per Simone Corsi. Il pilota romano della Speed Up precede lo svizzero Dominique Aegerter, il tedesco Marcel Schrotter (questi ultimi due guidano una Suter) e Alex Marquez, caduto senza conseguenze ad inizio sessione.

Ottavo tempo per il malese Hafizh Syahrin, seguito dal nostro Francesco Bagnaia (rookie di categoria con la Kalex del Team Sky VR46) e Jorge Navarro.

Thomas Luthi, che in classifica segue Morbidelli a 12 punti, ha fatto segnare l’undicesimo tempo mentre Mattia Pasini è solamente diciassettesimo, questo a causa di un brutto high-side avvenuto all’ingresso della curva 12. Il pilota del Team Italtrans non ha riportato conseguenze, ma la sua moto danneggiata, non gli ha permesso di finire il turno.

Ventesimo e ventunesimo tempo per Stefano Manzi e Andrea Locatelli, mentre Luca Marini e Federico Fuligni occupano la ventisettesima e trentaduesima posizione.

