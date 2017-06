MotoGP Sachsenring Press Conference: Vinales, “Sarà un weekend complicato, ma siamo pronti”

di Alessio Brunori

GP Germania MotoGP Press Conference – Maverick Vinales arriva al Sachsenring (giro di boa del motomondiale 2017) dopo la caduta di Assen, una caduta che poteva avere conseguenze pesanti se Andrea Dovizioso non avesse evitato lo spagnolo della Yamaha, caduto alla chicane. Una caduta che gli ha tolto la leadership del mondiale, andato proprio al pilota della Ducati.

“Questo è un campionato pieno di alti e bassi. Sono deluso dalla gara di Assen, ma fortunato perchè Dovi è riuscito ad evitarmi dopo la caduta. Sono molto motivato. Sappiamo che siamo molto forti, sono rilassato. La pressione ora per me è diversa visto che sono costretto a inseguire in classifica. Ho imparato molto ad Assen sotto la pioggia, ora ho la possibilità di dimostrarlo. Sarà un weekend complicato, ma siamo pronti”.

Vinales ha poi parlato della dinamica della caduta di Assen.

“Pare che abbia cambiato direzione troppo velocemente, dovrò stare più attento. E’ difficile, ero aggressivo perchè volevo chiudere rapidamente il gap con chi stava davanti a me. Non ero mai caduto in uscita così, servirà per imparare e crescere”.

Poi lo spagnolo ha parlato del nuovo telaio Yamaha.

“Il nuovo telaio ha molto potenziale ma non è il migliore per il mio stile di guida. Il telaio di inizio stagione mi dà più fiducia. Con quello nuovo però c’è ancora margine per migliorare.”

