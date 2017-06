Moto3 Preview Gp Germania, Migno e Bulega in cerca di riscatto

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Gara Germania – Siamo arrivati alla prima parte di stagione, dopo la gara del Sachsenring infatti ci sarà la pausa estiva e sarà tempo di bilanci. Andrea Migno e Nicolò Bulega sono determinati a riscattarsi dopo la gara deludente di Assen.

Anche se la pista tedesca non è tra le sue preferite, per domenica l’obiettivo di Andrea è di portare a casa dei punti importanti:

“Quella del Sachsenring sarà l’ultima gara prima della pausa estiva: il tracciato non è tra i miei preferiti ma sarà importante fare bene. Ad Assen non è stato il weekend che speravo, la qualifica ha compromesso la gara, anche se sono riuscito a fare una buona rimonta. Dobbiamo rimanere concentrati, continuare a lavorare per raccogliere qualcosa di importante prima delle vacanze”.

Nicolò affronterà la pista del Sachsenring per la seconda volta nella sua carriera e per il weekend spera che il meteo possa essere clemente:

“Dopo pochi giorni è già il momento di tornare al lavoro al Sachsenring. Il weekend di Assen non è finito come speravo, ma abbiamo già la possibilità di tornare al lavoro e voltare pagina in pista. E’ la seconda volta che corro su questo tracciato e spero in un epilogo migliore rispetto allo scorso anno quando il meteo mutevole, caratteristico di questa zona, cambiò all’improvviso il giorno della gara”.

29th giugno, 2017

Tag:Andrea Migno, Gp Sachsenring, Moto3, Motomondiale 2017, Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46