Moto2 Preview GP Sachsenring: Fuligni: “Voglio fare una buona gara per Lorenzo”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Gara Germania – Il team Forward Racing Team si prepara ad affrontare l’ultimo round prima della pausa estiva con una new entry: Federico Fuligni affiancherà Luca Marini.

Per Federico, attualmente impegnato nel campionato Europeo FIM CEV Moto2, con lo Junior Team Forward Racing, questo weekend sarà un’occasione importante, dal momento che non ha mai gareggiato nel circuito tedesco:

“Sono davvero felice e allo stesso tempo ansioso di avere questa opportunità perché non ho mai corso su questo tracciato. Per prepararmi al meglio ho visto molti video e ho dato uno sguardo più ravvicinato alla mappa del tracciato, ma so che la cosa più utile sarà camminare lungo la pista nella giornata di giovedì insieme alla squadra di Lorenzo. Sono convinto di poter usufruire della loro esperienza per sfruttare al massimo questa opportunità. Sicuramente non sarà facile, soprattutto perché il layout del Sachsenring è complesso, ma allo stesso tempo sono fiducioso di poter fare una buona prestazione per Lorenzo, a cui voglio augurare il meglio e una pronta guarigione”.

Luca invece è determinato a fare un buon risultato dopo la delusione per la gara di Assen dove ha dovuto ritirarsi dopo una caduta innescata da un sorpasso di Simone Corsi:

“Il Gran Premio di Germania è una gara importante, perché è l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, quindi tutti vogliono conquistare un buon risultato per andare in vacanza rilassati e carichi per la parte successiva del campionato. L’ultimo mese non è stato dei migliori per me, ma questo significa solo che dovrò lavorare ancora di più al Sachsenring, perché voglio tornare vicino alle prime posizioni. Il tracciato è impegnativo, anche perché ci sono numerose curve a sinistra e questo non è positivo per la mia spalla, ma in ogni caso sono convinto che potremo fare bene”.

29th giugno, 2017

Tag:Federico Fuligni, Forward Racing Team, Gp Sachsenring, Luca Marini, Moto2, Motomondiale 2017