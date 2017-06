MotoGP Sachsenring: Vinales, “Dobbiamo imparare dai nostri errori, l’obiettivo sarà vincere”

di Gianluca Rizzo

GP Germania MotoGP Yamaha – La caduta durante il Gran Premio d’Olanda è stata un duro colpo in classifica per Maverick Vinales che ha perso la leadership in classifica ed ora è tallonato dal compagno di squadra, a soli 3 punti.

Il pilota spagnolo però, dell’errore ha trovato nuove motivazioni, e in Germania il suo unico obiettivo sarà quello di vincere. L’errore non ci voleva, ma il campionato è lungo e questa è tutte esperienza per il resto della stagione.

Il pilota Yamaha è salito 2 volte sul podio del Sachsenring: nel 2011 quando correva in 125 e nel 2013 in Moto3. In classe regina, nei due anni in Suzuki, non è mai riuscito a chiudere nella top ten.

Queste le parole di Maverick Vinales: “Arriviamo al Sachsenring con una mentalità positiva. Dobbiamo tenere presente che dopo il crollo di Assen siamo solo quattro punti dietro il leader. Dobbiamo imparare dai nostri errori e cercare di non ripeterli. Ora voglio solo guardare avanti. Non vedo l’ora di tornare sulla mia moto, preparare la gara di questo fine settimana e naturalmente il nostro obiettivo sarà quello di vincere, non solo di essere sul podio. Dobbiamo concentrarci sul recupero della nostra posizione come leader del campionato.”

Foto di Alex Farinelli

