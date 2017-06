MotoGP Sachsenring: Rossi, “Da un tracciato all’altro tutto può cambiare, ma faremo del nostro meglio”

di Gianluca Rizzo

GP Germania MotoGP Yamaha – Dopo la vittoria in Olanda, prima stagionale, Valentino Rossi arriva in Germania ricco di entusiasmo e di voglia di fare bene.

Anche Grazie al passo falso di Maverick Vinales, il “Dottore” è tornato in lotta per il campionato, agguantando il terzo posto in classifica a soli 7 punti dalla vetta.

Sul tracciato del Sachsenring, il 9 volte iridato ha vinto 4 volte: nel 2002, 2005, 2006 e 2009; inoltre è salito sul podio altre 5 volte con 3 secondi posti.

La gara tedesca sarà un importante banco di prova anche per il nuovo telaio che, nonostante abbia dato ottime sensazioni al pilota di Tavullia, sarà nuovamente confrontato con il vecchio.

Queste le parole di Valentino Rossi: “Sono molto contento perché la gara di Assen è stata incredibile. Sono tornato ad avere u ottimo passo e a prendere la vittoria. E’stato molto importante per me, perché le emozioni sono sempre fantastiche, ed era anche importante per il campionato. Pensando alla prossima gara di Sachsenring, non so cosa aspettarmi. Abbiamo visto che da una tracciato all’altro tutto può cambiare, quindi dobbiamo lavorare in modo ottimale per trovare la soluzione migliore per la prossima gara. Mi piace il GP tedesco, è un circuito insolito ed è diverso da Assen. Sarà essenziale essere competitivi anche lì. Faremo del nostro meglio!”

