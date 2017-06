MotoGP Sachsenring: Lorenzo, “Voglio riprendere il trend positivo avuto nelle ultime gare”

di Gianluca Rizzo

Gp Germania MotoGP Ducati Gara – Dopo il disastroso week end di Assen, l’unico pensiero di Jorge Lorenzo è il rsicatto.

Il maiorchino, che in Olanda non è mai riuscito ad essere veramente competitivo, spera di rifarsi tra le curve tedesche, consapevole che non sarà semplice.

Il Sachsenring è uno dei pochi circuiti dove il penta campione non ha mai vinto, arrivando, però, sul secondo gradino del podio 4 volte. Lo scorso anno il #99 chiuse in 15esima posizione la difficilissima gara flag to flag. Il tracciato tedesco ha sempre creato qualche difficoltà alla Rossa di Borgo Panigale, ma il nuovo asfalto potrebbe migliorare le cose.

Attualmente Lorenzo è in ottava posizione in classifica mondiale, a ben 55 punti dal compagno di squadra che attualmente è in testa al mondiale.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Dopo il difficile fine settimana di Assen, non vedo l’ora di arrivare al Sachsenring per riprendere il trend positivo che avevamo dimostrato nelle ultime gare, prima del GP d’Olanda. La pista tedesca ha un nuovo asfalto e sono contento perché ci aiuterà sicuramente ad avere una migliore aderenza. Dovremo verificare subito quale sarà il degrado delle gomme con la nuova superficie, ma in ogni caso la cosa più importante per me sarà recuperare le sensazioni positive sulla moto e sentirmi nuovamente competitivo”.

Foto di Alex Farinelli

