MotoGP Sachsenring: Dovizioso, “Arrivare in Germania da leader del mondiale mi da molta soddisfazione”

di Gianluca Rizzo

Gp Germania MotoGP Ducati – Nonostante il quarto posto al Gran Premio d’Olanda, Andrea Dovizioso può guardare tutti dall’alto in classifica mondiale.

Il forlivese però rimane con i piedi ben piantati a terra, perché sa che il Gran Premio del Sachsenring sarà una grossa sfida. Su questa pista la Ducati non ha mai brillato, ma il nuovo asfalto, potrebbe stravolgere gli equilibri degli ultimi anni e interrompere lo stra dominio Honda.

Su questo tracciato DesmoDovi è salito sul terzo gradino del podio due volte, nel 2012 e nella rocambolesca gara dello scorso anno.

Queste le parole di Andrea Dovizioso: “Il Sachsenring è una pista che in passato ci ha creato qualche difficoltà, ma è stata appena riasfaltata e quindi sarà tutta da scoprire. Come sempre bisognerà valutare il comportamento delle gomme, soprattutto in questo caso visto che qui nessuno ha potuto provare con il nuovo asfalto. Arrivare in Germania da leader del mondiale mi da molta soddisfazione ma non cambierà il mio modo di correre perché, anche nel passato, non ho mai gareggiato per la gara singola ma sempre in ottica campionato: cercheremo pertanto di lavorare bene anche qui in Germania per provare a raccogliere il miglior risultato possibile domenica in gara.”

Foto di Alex Farinelli

28th giugno, 2017

