Moto3 Preview Gp Germania: Bastianini, “Possiamo essere competitivi anche se piove”

di Jessica Cortellazzi

L’anno scorso, il pilota del team Estrella Galicia 0.0, ottenne al Sachsenring la pole position e per questo weekend cercherà di lasciarsi alle spalle la gara sfortunata di Assen.

Già da venerdì, Enea lavorerà sodo per trovare un buon feeling con la sua Honda NSF250RW e dimostrare il suo potenziale nella pista dove l’anno scorso salì sul terzo gradino del podio:

“Il circuito del Sachsenring è molto particolare, con curve molto veloci e la maggiorparte tutte a sinistra. Sarà importante lavorare per essere precisi nell’entrata in curva. L’anno scorso andò abbastanza bene, la gara si corse sul bagnato e conclusi sul podio. Perciò sappiamo che possiamo essere competitivi anche se piove. Sarà importante qualificarsi bene, quest’anno ho imparato che se parti molto indietro, la gara è ancora più complicata perchè si rischia di più. Lavoreremo per stare il più davanti possibile già dalla prima sessione di libere”.

28th giugno, 2017

Tag:Enea Bastianini, estrella galicia 0.0, Gp Sachsenring, Moto3, Motomondiale 2017