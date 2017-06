Moto3: Antonelli salta il GP del Sachsenring

di Jessica Cortellazzi

Tramite il suo profilo Instagram, il pilota del team Red Bull KTM Ajo, Niccolò Antonelli, ha comunicato che non prenderà parte alla gara della Germania per i postumi della caduta durante le libere di Assen:

Un inizio di stagione davvero negativo per il pilota di Cattolica che aveva dato forfait già in Olanda per dolori alla spalla e al braccio:

“Oggi a malincuore devo dire che non ci sarò al Gran Premio della Germania. Dopo la scivolata del sabato mattina con la pista bagnata ad Assen, mi sono provocato l’uscita di un’ernia tra la sesta e la settima vertebra cervicale che mi causa molto dolore e molta rigidità. Tornerò in forma al più presto perché non vedo l’ora di poter guidare la mia moto al 100%. Sono sicuro che questo dolore porterà a qualcosa di buono. A presto”.

Attualmente Antonelli è 18esimo nella classifica mondiale con 16 punti.

