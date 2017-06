Moto2: Alex Marquez rinnova con Estrella Galicia 0.0 Marc VDS

di Jessica Cortellazzi

Con la firma di Marquez, il team spagnolo ha completato la griglia di partenza per il 2018; accanto al pilota di Cervera, ci sarà anche Joan Mir.

Marquez è arrivato nel team di Moto2 nel 2015 da neo campione del mondo Moto3 e quest’anno è uno dei contendenti al titolo, così come il suo compagno di squadra, Franco Morbidelli.

Alex ha ottenuto due vittorie finora (Jerez e Barcellona) ed è terzo nella classifica mondiale a 23 punti da Thomas Luthi e 35 da Morbidelli:

“Sono felice di annunciare che continuerò anche per la prossima stagione con il team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS. Voglio ringraziare il team per aver creduto in me e spero di ripagarne la fiducia con più vittorie quest’anno e l’anno prossimo. Per me non c’era altro posto migliore di questo team, mi sento parte di questa famiglia. Sono contento che avrò la mia stessa squadra anche nel 2018, è molto importante per me. Sapere dove correrai il prossimo anno dà molta più fiducia ed ora possiamo solo concentrarci sulle prossime gare per riavvicinarmi ai due piloti che mi precedono nella lotta per il titolo mondiale”.

28th giugno, 2017

