Fiat Professional MXGP of Lombardia: intervista a Toni Cairoli

di Michela Alitta

Toni Cairoli entusiasma il pubblico del Fiat Professional MXGP di Lombardia, tenutosi sulla pista di Ottobiano (PV) lo scorso fine settimana, con una strepitosa doppietta in gara che consolida la sua leadership in classifica generale.

L’otto volte Campione Mondiale ha dato prova di una forma strepitosa, guidando senza sbavature praticamente er tutta la tappa, a partire dalla qualifica dove si è imposto nonostante la partenza a metà gruppo.

Nella prima gara è scattato benissimo prendendo subito la testa del gruppo fino alla bandiera a scacchi, davanti a Jeffrey Herlings, il solo capace di impensierirlo soprattutto nella seconda manche, dove i due piloti hanno entusiasmato il pubblico con un appassionante “tira e molla” fino a che a metà gara Cairoli non ha preso definitivamente il comando.

La sua seconda doppietta stagionale gli permette di allungare in classifica sino a 67 punti di vantaggio su Gautier Paulin, che ha approfittato della giornata no di Clement Desalle per riprendersi il posto d’onore in campionato.

Il prossimo appuntamento con il Campionato è in programma già questo fine settimana, il 1 e il 2 luglio in Portogallo.

Abbiamo incontrato Toni Cairoli in occasione del Meet&Great organizzato da Fiat Fullback, sponsor del Mondiale MXGP e Title Sponsor di tappa, per farci raccontare le sue emozioni dopo il grandioso risultato nel GP di casa.

Il Campione siciliano, che è testimonial per Fiat del nuovo Fullback, il pick up nato dalla collaborazione con Mitsubishi, era ovviamente molto soddisfatto del risultato e grato dell’enorme sostegno ricevuto dal pubblico.

Trovate l’intervista integrale a Toni Cairoli cliccando qui.

28th giugno, 2017

Tag:Clement Desalle, fiat, fiat fullback, Fiat Professional, Fiat Professional MXGP di Lombardia, Gautier Paulin, Jeffrey Herlings, Ktm, mondiale mxgp, ottobiano, ottobiano mxgp, Toni Cairoli, toni cairoli mxgp