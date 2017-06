Superbike: Geico ancora title sponsor a Laguna Seca

di Michela Alitta

Per l’ottavo appuntamento della stagione, in programma dal 7 al 9 luglio al Mazda Raceway Laguna Seca, GEICO Motorcycle e Dorna WSBK Organization sono lieti di annunciare che la società americana sarà lo sponsor del round americano per il quarto anno consecutivo.

GEICO è una delle più grandi compagnie assicurative americane, fondata nel 1936, con sede a Chevy Chase, nel Maryland, è attivamente coinvolta nell’ambiente dei motori: questa passione continuerà a brillare attraverso il GEICO US Round.

Situato nell’eccezionale scenario della California, il fine settimana accoglierà solo una classe sull’impegnativa pista di Laguna Seca, questo vuol dire che tutti gli occhi saranno puntati sul WorldSBK.

“Siamo entusiasti di collaborare con uno degli eventi principali di motociclismo del paese” – ha detto il vice presidente di GEICO Ted Ward – “Il MOTUL FIM Superbike World Championship promette un grande spettacolo e un’opportunità ancora maggiore per noi per migliorare le nostre interazioni con gli appassionati di racing”.

Marc Saurina, Direttore Commerciale e Marketing del WorldSBK, è entusiasta di vedere che la collaborazione continua anche per il 2017: “Avere il supporto di GEICO ancora una volta per il round americano è una notizia fantastica per il campionato WorldSBK, e siamo orgogliosi di poterlo annunciare. GEICO è un’azienda così importante e influente negli Stati Uniti e avere un rapporto così forte con loro dimostra l’importanza del nostro campionato negli Stati Uniti. Rispecchiando la nostra passione per il motorsport, GEICO Motorcycle è lo sponsor perfetto per il fine settimana al Mazda Raceway Laguna Seca.”

27th giugno, 2017

