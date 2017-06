MotoGP: Dani Pedrosa, “Il Sachsenring è uno dei miei circuiti preferiti”

di Alessio Brunori

GP Germania MotoGP Repsol Honda Team – Dani Pedrosa arriva al Sachsenring, nona tappa e giro di boa del motomondiale 2017, dopo l’opaca gara di Assen. Il #26 della Honda in passato ha ottenuto risultati molto positivi sulla pista tedesca: 6 vittorie: 2 in 250 (2004, 2005) e 4 in MotoGP (2007, 2010, 2011, 2012), più altri 3 podi ed 1 pole position. A lui la parola.

“Il Sachsenring è uno dei miei circuiti preferiti e andremo lì per preparare la gara nel miglior modo possibile. Sinceramente non so cosa aspettarmi dal nuovo asfalto, è difficile fare previsioni, ma spero di avere un buon feeling con la moto e le gomme – ha detto Dani Pedrosa – Stiamo lavorando bene e vogliamo continuare con questa mentalità, dobbiamo cercare di capire come far rendere al meglio le gomme in ogni situazione. Il campionato è ancora molto combattuto e non vedo l’ora di tornare sulla mia moto per cercare un buon risultato domenica.”

Foto: Alex Farinelli

