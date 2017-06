Moto3 Preview Gp Sachsenring: Di Giannantonio pronto a riscattarsi

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview GP Germania – Il pilota del team Del Conca Gresini, Fabio Di Giannantonio, guarda con fiducia alla gara del Sachsenring per poter riscattare lo zero di Assen.

La gara olandese è stata davvero sfortunata per Fabio, caduto dopo solo pochi giri mentre stava facendo una super rimonta. Ora è già tempo di pensare alla gara della Germania dove l’anno scorso, Diggia terminò in quinta posizione:

“L’anno scorso partendo in 22ª posizione abbiamo fatto una bella gara e abbiamo chiuso quinti, con gara bagnata. In prova sull’ asciutto ero andato bene e ho sempre avuto buone sensazioni lì. Detto questo, a prescindere mi deve piacere perché devo assolutamente riscattare questo zero di Assen che per ora brucia parecchio”.

Il primo turno di prove libere per la classe Moto3 è venerdì mattina alle 9:00.

Tag:Del Conca Gresini, Fabio Di Giannantonio, Gp Sachsenring, Moto3, Motomondiale 2017