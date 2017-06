Moto2: aggiornamento sull’intervento chirurgico a Lorenzo Baldassarri

di Jessica Cortellazzi

In un comunicato, il Forward Racing Team ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito all’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Lorenzo Baldassarri.

Questa mattina, il pilota di San Severino Marche è stato operato presso l’Ospedale degli Infermi di Rimini dal Dottor Lucidi che con il suo staff ha eseguito una osteosintesi della frattura del malleolo interno. Nella caviglia di Lorenzo sono state applicate tre viti in titanio per stabilizzarne la frattura. L’ operazione è perfettamente riuscita ma Balda dovrà sottoporsi ad accertamenti per monitorare il trauma cranico procurato dalla rovinosa caduta ad Assen.

Molto probabilmente, il pilota verrà dimesso nella giornata di domani.

