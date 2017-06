Max Biaggi è stato dimesso dall’ospedale : “Sono felice. Sto bene”

di Gianluca Rizzo

Incidente Max Biaggi – Come anticipato in mattinata, è giunto finalmente a termine l’incubo di Max Biaggi dimesso nel pomeriggio dall’ospedale San Camillo di Roma, dopo l’incidente del 9 giugno.

Il pilota romano hai cronisti presenti ha rilasciato anche qualche dichiarazione:“Sono felice, felice. Vado a casa. Non credo che andrò a Montecarlo. Per ora penso di rimanere a Roma”. Ha detto Max Biaggi, che ha poi aggiunto: “Sto bene, decisamente voglio ringraziare tutta l’equipe del Centro di rianimazione che mi ha accudito e il professore Cardillo che mi ha operato e in pratica mi ha salvato anche la vita, e non è da poco. Oggi è una bella giornata e sono felice. I tifosi sono stati fantastici e mi sono stati vicini in questi lunghi 17 giorni in cui non mi potevo muovere ed ero sul letto della rianimazione, non mi hanno fatto sentire solo”.

Al campione del mondo SBK è stato anche chiesto se tornerà a correre, e ha risposto: “Non ci ho ancora pensato, magari! Magari no! Vedremo! L’importante è guarire”.

Ad aiutare il pilota era presente anche la compagna di Max, Bianca Atzei, che gli è stata vicina sin dai primi momenti. Alla domanda su un possibile ritorno in pista c’è stato uno scambio di squadri tra la cantante milanese e il pilota, che ha poi detto: “E’ preoccupata, perché ho detto così”.

Adesso il pilota romano continuerà la riabilitazione in una clinica privata.

Foto Ansa

27th giugno, 2017

Tag:condizioni max biaggi, Dimissioni Max Biaggi, Incidente Max Biaggi, Max Biaggi, terapia intensiva