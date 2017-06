Ecu Moto3, Dell’Orto rinnova la partnership

di Gianluca Rizzo

Moto3 e Dell’Orto Spa rinnovato contratto – La categoria minore del Motomondiale, sin dalla sua nascita nel 2012, è stata sempre equipaggiata con ECU marchiate Dell’Orto Spa, e per la terza volta consecutiva è stato rinnovato il contratto che lega l’azienda italiana alla categoria del quarto di litro, fino al 2020

Queste le parole di Andrea Dell’Orto, Vice Presidente Esecutivo di Dell’Orto Spa: “Dell’Orto Spa è sempre stata coinvolta nelle gare del mondiale, nelle manifestazioni più significative e nei Campionati. Siamo molto orgogliosi di essere stati nominati fornitori ECU esclusivi per la classe Moto3 dei Mondiali FIM MotoGP per la terza volta consecutiva ( 2012-2014 / 2015-2017 / 2018-2020). La squadra e io siamo grati per questo rinnovo e attendiamo la prossima gara al Sachsenring “

Pau Serracanta, Amministratore Delegato di Dorna Sports, ha dichiarato: “Sono lieto di rinnovare il nostro contratto con Dell’Orto Spa e di vederli rafforzare nuovamente il loro investimento in Moto3. Dell’Orto Spa è sempre stato impegnato nel FIM MotoGP World Campionato e nella categoria Moto3, ed è fantastico rinnovare la nostra forte partnership per altre tre stagioni “.

