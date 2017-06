MotoGP Assen: Graziano Rossi, “Valentino uno strafigo, può vincere anche al Sachsenring”

di Alessio Brunori

Gp Assen MotoGP 2017 – Valentino Rossi ha scritto ieri un’altra pagina della sua splendida storia a 2 ruote. Il campione della Yamaha ha infatti vinto il Gran Premio d’Olanda, battendo Bayliss come vincitore meno giovane da quando esiste la MotoGP. Il campione della Yamaha ha centrato la vittoria numero 89 nella top class, la numero 115 nel motomondiale. Papà Graziano ha voluto dire la sua ai microfoni di Sky Sport.

“Siccome dicono tutti che è vecchio, lui qualche dubbio su questa vecchiaia probabilmente ce l’ha – scherza – Allora una vittoria fa sì che lui perda questo dubbio. Aver vinto questa gara significa rimanere anche per questa stagione nel gruppo dei top, dei più veloci, per ribadire che anche quest’anno c’è, e probabilmente riuscire ad avere un contratto anche per l’anno prossimo. Quindi – continua Graziano Rossi – lui combatte il problema del tempo così, cercando di vincere le gare. E quando ci riesce è una soddisfazione meravigliosa. Valentino corre lasciando alle ultime due gare, se ce ne sarà bisogno, una riflessione sul titolo mondiale. Ma adesso bisogna vincere le corse, a Vale serve soltanto questo adesso. Mi viene da pensare una cosa: un pilota che vince lì, in quello che è un po’ il circuito più difficile e spettacolare del Mondiale, vuol dire che è un pilota strafigo. Uno che vince dieci volte allora è dieci volte strafigo. E’ stata una vittoria di quelle che pesano per come è andata la gara e come si è svolta”.

Capitolo Sachsenring

“Mi aspetto che Valentino parta al Sachsenring con l’umore col quale è tornato a casa da Assen. E siccome la Yamaha ha la possibilità di andare forte in questo circuito, e Valentino altrettanto, non vedo perché non si possa ripetere la stessa gioia di Assen. Secondo me si può”.

