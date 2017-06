Moto3 Gara Assen: Bulega e Migno in zona punti

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Assen 2017 – Dopo un weekend difficile, i piloti dello Sky Racing Team VR 46, Nicolò Bulega e Andrea Migno sono riusciti a terminare la gara in zona punti.

Andrea non è riuscito ad adattarsi alle condizioni della pista, soprattutto in qualifica e non ha potuto fare meglio della quattordicesima posizione:

“Mi aspettavo un weekend diverso, invece abbiamo sofferto e non siamo riusciti ad interpretare le condizioni della pista, soprattutto in qualifica. Sono partito abbastanza bene, ho cercato di non far scappare via quelli davanti a me e di rimanere agganciato al secondo gruppo. Dobbiamo ritrovare velocità per tornare ad essere competitivi”.

Una partenza sbagliata ha condizionato invece la gara di Nicolò, che ha condotto la gara in solitaria, concludendo al decimo posto:

Non è stata la gara che immaginavo: in partenza ho faticato a rimanere con i primi e ho perso diverse posizioni nelle prime tornate. Faticavo a tenere il ritmo dei più forti, ma ho cercato comunque di rimanere nel gruppo per sfruttare la scia. Purtroppo, non sono riuscito a tenere il loro passo e ho affrontato la gara da solo fin sotto la bandiera a scacchi”.

