Moto3 Gara Assen: Bastianini costretto al ritiro per un guasto all’acceleratore

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Assen 2017 – Gara sfortunata per il pilota del team Estrella Galicia 0.0, costretto a rientrare ai box per la rottura dell’acceleratore in seguito ad una caduta.

Dopo una buona partenza, Enea ha iniziato a recuperare molte posizioni, lottando con il gruppo dei piloti più veloci poi c’è stata la caduta; ha ripreso parte alla gara ma l’acceleratore era rotto e quindi ha dovuto rientrare ai box:

“Purtroppo la mia gara è durata poco. Ho fatto una partenza abbastanza buona e sono riuscito a passare rapidamente qualche pilota. Quando ho raggiunto il gruppo davanti ho visto che nessuno riusciva a scappare ho deciso di fare le cose con calma. Purtroppo è caduto un pilota davanti a me e non ho potuto evitarlo, sono riuscito a ritornare in pista anche perché sapevo che in caso di pioggia ci sarebbe stata un’altra partenza. Purtroppo l’acceleratore si è rotto durante la caduta, era pericoloso continuare e quindi sono tornato ai box”.

26th giugno, 2017

Tag:Enea Bastianini, estrella galicia 0.0, Gp Assen, Moto3, Motomondiale 2017