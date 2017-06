Moto2 Gara Assen: Pasini, “Rispetto la decisione della direzione gara ma non la condivido”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Assen 2017 – E’ deluso e amareggiato Mattia Pasini per aver visto sfumare il podio in seguito alla decisione della direzione gara di retrocederlo in quarta posizione.

Paso è stato autore di una bellissima gara, fatta di sorpassi e bagarre mozzafiato, guidando anche la testa della gara. Poi, nell’ultimo giro, dopo un’entrata di Takaaki Nakagami, il riminese si è visto costretto ad andare oltre il limite della pista. La direzione gara è stata inflessibile e ha tolto la terza posizione a Mattia:

“Sono molto contento perché dopo un weekend non semplice per le condizioni meteo oggi siamo stati fortissimi: abbiamo fatto una gran gara e fino all’ultimo mi sono giocato la vittoria. A metà corsa ho sbagliato a mettere una marcia perdendo contatto con il gruppetto di testa, ma sono riuscito a recuperare terreno. Per quanto riguarda l’ultimo giro, rispetto la decisione della commission, anche se non la condivido. Mi spiace molto non essere salito sul podio, ma queste sono le gare. Ci rifaremo il prossimo fine settimana in Germania”.

Gara difficile invece per Andrea Locatelli che non è riuscito a trovare il feeling per via delle condizioni meteo:

“È stata una giornata difficile, ma alla fine siamo riusciti a trovare quel qualcosa in più che ci è mancato nel weekend. Le condizioni non ci hanno aiutato, ma anche in questa gara abbiamo raccolto dati importanti sfiorando la zona punti”.

26th giugno, 2017

