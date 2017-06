MotoGP Assen, Warm Up: Pioggia torrenziale, Miller davanti a Marquez e Iannone

di Gianluca Rizzo

Gp Olanda MotoGP Warm Up – I piloti della classe MotoGP sono scesi in pista per il warm up del Gran Premio d’Olanda con un orario insolito (09:10), visto che anche la gara verrà anticipata di un’ora (partenza alle ore 13:00 invece delle abituali 14:00) causa concomitanza con la Formula 1.

Purtroppo una pioggia torrenziale, iniziata appena entrati in pista, ha fatto si che i piloti rientrassero subito ai box. Danilo Petrucci, che in gara partirà dalla prima fila (terzo tempo), dopo qualche giro con le rain ha deciso di rientrare, visto che in alcuni punti del tracciato si erano creato delle vere e proprie pozze d’acqua pericolosissime.

Una sessione quindi “buttata”, soprattutto per chi come Maverick Vinales, Dani Pedrosa e soprattutto Jorge Lorenzo speravano in un turno asciutto per ritrovare il feeling perso ieri sul bagnato. Le previsioni meteo per la gara non promettono nulla di buono e ricordiamo che lo scorso anno la gara venne divisa in due per la pioggia torrenziale e a vincere fu Jack Miller, che festeggiò sul podio bevendo champagne dallo stivale (gesto tipico australiano) un qualcosa già visto in Formula 1 con Daniel Ricciardo, che festeggiava il suo 100° Gp bevendo lo champagne sul podio di Hockenheim.

I piloti sono scesi in pista nei minuti finali e il più veloce è stato Jack Miller, che ha girato in 1:51.203. Dietro all’australiano il compagno di marca Marc Marquez, staccato di soli 17 millesimi.

Terzo tempo per Andrea Iannone, che ha preceduto Alvaro Bautista, Alex Rins, Tito Rabat, Maverick Vinales, Scott Redding e Pol Espargarò. Decimo tempo per Valentino Rossi, ma questi tempi non sono indicativi vista la tanta acqua in pista e visto che solo nei minuti finali hanno lasciato i box.

Foto: Alex Farinelli

