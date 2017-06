MotoGP Assen: Rossi fenomenale, vittoria su un immenso Petrucci, Vinales a terra, mondiale riaperto

Gp Olanda MotoGP Gara – Il Gran Premio d’Olanda classe MotoGP sarà ricordato a lungo come una delle gare più belle degli ultimi anni. Complice il meteo, che a 7 giri dalla fine ci ha messo lo zampino con qualche goccia di pioggia, abbiamo assistito ad una gara fenomenale, andata ad uno strepitoso Valentino Rossi, che in un finale di gara mozzafiato ha battuto Danilo Petrucci e Marc Marquez, tornando alla vittoria, una vittoria che gli mancava da Barcellona 2016.

Per Valentino Rossi si tratta della vittoria numero 89 nella Top Class, la numero 115 in carriera. Si tratta anche della decima vittoria del campione della Yamaha ad Assen. Per Petrucci si tratta invece del terzo podio dopo quelli di Silverstone del 2016 e del Mugello di quest’anno.

Il nuovo telaio della Yamaha ha ridato la carica a Rossi, che ora è più che mai in corsa per il mondiale, che ricordiamo tornerà subito in pista al Sachsenring domenica prossima.

Complice la caduta di Maverick Vinales e il quinto posto di Andrea Dovizioso, quest’ultimo è il nuovo leader del mondiale. Dovizioso ha 115 punti contro i 111 di Maverick Vinales, i 108 di Valentino Rossi e i 104 di Marc Marquez. Clicca qui per vedere tutta la classifica.

Di seguito la telecronaca Live.

Cronaca Live

Quarto Crutchlow seguito da Andrea Dovizioso e Jack Miller

Vince Valentino Rossi su Danilo Petrucci e Marc Marquez

Ultimo giro

Dietro è lotta tra Marquez e Crutchlow

Intanto davanti Rossi ha preso margine su Petrucci

Cal Crutchlow passa anche Marquez

L’inglese ha passato Dovizioso

Crutchlow, si è ormai portato in scia di Marquez e Dovizioso, con lo spagnolo che ha appena passato Dovi

Penalizzato Zarco per aver superato i limiti di velocità in corsia box

2 giri alla fine, davanti è lotta con il coltello tra i denti per la vittoria tra Petrucci e Rossi

Da dietro rimonta incredibile di Crutchlow, che recupera due secondi al giro

Sorpasso di Rossi su Petrucci adesso è il pilota Yamaha primo

Dovizioso ha ripassato Marquez

Dietro errore per Dovizioso, che viene passato da Marquez

Adesso Petrucci primo, seguito da Rossi

Petrucci rompe gli indugi e passa Rossi

Petrucci restituisce il favore a Dovi, e si rimette secondo

Mancano 5 giri alla fine, l’asfalto è bagnato ma non abbastanza per cambiare moto

Dovi ripassa Petrucci, è secondo

Lorenzo ai box per il cambio moto

Ma Petrucci non ci sta e passa Dovi

Arriva l’attacco di Dovi che passa Petrux

Sette giri dalla fine, Dovi si è portato in scia di Petrucci

Zarco ai box per il cambio moto, tenta l’azzardo

Petrucci ha recuperato tutto lo svantaggio da Rossi

Dovizioso passa anche Marquez, tre italiani sul podio

PIOVE

Davanti Rossi ha 1.3 di vantaggio su Petrucci, Dovizioso passa Zarco

Dietro intanto Lorenzo è ancora 12

Caduta per Bautista, pilota ok

Questa la classifica a 9 giri dalla fine:

Rossi

Petrucci

Marquez

Zarco

Dovizioso

Crutchlow

Bautista

Espargaro A

Pedrosa

Redding

Davanti Rossi fa il vuoto, il vantaggio è arrivato a un secondo

Intanto dietro, Dovizioso è il più veloce in pista, staccato di 1 secondo e 8 da Zarco

Davanti ne approfitta rossi, che guadagna mezzo secondo

Petrucci passa Marquez, adesso è secondo

Caduta per Bradley Smith, pilota ok

Dovizioso in quinta posizione, seguito da Crutchlow e Bautista

13 giri alla fine, Rossi sempre primo seguito da Marquez e Petrucci

Attualmente Dovizioso è leader del mondiale, con tutti i piloti vicinissimi alle sue spalle

Pilota ok, ma Dovizioso è stato incredibile ad evitare l’investimento

Colpo di scena caduto Vinales

Il francese perde posizione anche su Marquez

Contatto Rossi Zarco, il pilota francese tocca l’italiano rischiando il disastro

Rossi passa Zarco, è primo

Vinales ha passato anche Redding adesso è quinto

Rossi rompe gli indugi e passa Marquez, adesso è secondo

Bautista approfitta della lotta tra i due per passare Dovi

Vinales rompe gli indugi e passa Dovizioso, ma il forlivese non molla

Caduta per Folger, pilota ok. Prima gara senza punti per il pilota Tech3

Caduta per Sam Lowes, pilota ok

17 giri alla fine , davanti il ritmo sta scendendo, gli inseguitori iniziano a recuperare qualcosa

Dietro Iannone ha perso 2 posizioni, Dovizioso adesso è sesto seguito da Vinales

20 giri alla fine, iniziano i tentativi di sorpasso di Rossi su Marquez

Lorenzo attualmente 14esimo, alle spalle di Dani Pedrosa

Vinales nel frattempo ha raggiunto la decima posizione.

A 21 giri dalla fine le posizioni in testa rimangono cristallizzate. La vera sfida è dietro

Iannone continua a martellare e passa Dovizioso portandosi in scia a Redding, capolavoro del pilota di Vasto

Dietro Dovisioso bloccato dietro Bautista e Redding

23 giri dalla fine, il quartetto di testa inizia a scavare un solco dagli inseguitori

Giro veloce di Valentino Rossi, che riporta anche Petrucci in lotta con i primi due

Due i decimi di vantaggio di Zarco su Marquez

Giro veloce di Marquez che si lancia all’inseguimento di Zarco, rimane leggermente più attardato Rossi

Ottima partenza per Iannone dalle retrovie, attualmente nono

Davanti Zarco sta martellando, mentre Petrucci si è abbottonato a Rossi

Dovizioso prima della fine del giro è settimo in lotta con Bautista

Lorenzo partito 21esimo è adesso 18esimo

Da dietro Vinales dopo una butta partenza sta cercando di recuperare posizioni

Errore per Folger che arriva lungo e perde posizioni

Rossi subito aggressivo si mette in scia a Marquez

Parte bene Marquez, ma Zarco non molla la prima posizione

E’ tutto pronto si spengono i semafori, al via il Gran Premio d’Olanda 🚦🚦🚦

Si spengono i semafori, parte il giro d’allineamento ✊✊✊

Scelta controcorrente per le Yamaha ufficiali che partono con media all’anteriore e dura al posteriore

Cinque minuti allo spegnimento dei semafori, per ora il tempo sembra reggere

