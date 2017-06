MotoGP | Assen, Qualifiche: Iannone, ”Deluso, ma puntiamo fortemente sulla gara”

di Roberto Valenti

MotoGP | Suzuki Team, DutchGP – Qualifica disastrosa per Andrea Iannone sul circuito di Assen. Nonostante gli ottimi riscontri del venerdì, infatti,, l’italiano ha sofferto la pioggia caduta nel corso delle qualifiche, chiudendo il sabato in sedicesima posizione. L’obiettivo sarà adesso lavorare durante il warm-up per cercare quel feeling che è mancato durante la giornata di ieri.

Ecco le parole di Andrea Iannone: “Non sono felice di iniziare da così indietro perché questo complica la mia gara. Il mio passo è buono, forse meglio di altri piloti che ho di fronte a me. Ciò significa che sarà una gara dura. Ieri avevo un buon feeling e se la gara sarà su asciutto, penso avremo delle buone chance di risalire la classifica. Il warm-up sarà molto importante perché cercheremo DEi miglioramenti. Se le idee che abbiamo si dimostreranno efficaci, la gara potrebbe essere positiva”.

Foto: A.Farinelli

