MotoGP Assen: Lorenzo ha chiuso 15°, “Ci manca mezzo secondo al giro per stare con i primi”

di Gianluca Rizzo

Gp Assen MotoGP Ducati Gara – Week end difficilissimo per Jorge Lorenzo. Il maiorchino, dopo la qualifica disastrosa di ieri, non è riuscito, neanche su pista asciutta, e recuperare posizioni in gara.

Dopo una partenza a non bellissima, grazie alla quale ha recuperato solo 2 posizioni, l’arrivo della pioggia ho completamente annichilito il pilota Ducati. Il #99 vedendo la pioggia ha deciso di rientra ai box per cambiare moto, scelta che si è rilevata poi pessima.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Oggi ho vissuto una gara come quelle del 2014 o del 2016: purtroppo con queste condizioni meteo variabili non riesco ad essere veloce. Quando ha iniziato a piovere ho pensato che la situazione sarebbe peggiorata e ho deciso di rientrare per cambiare la moto e rientrare con gli pneumatici rain. In realtà la pioggia non è aumentata e così mi sono dovuto accontentare del quindicesimo posto. Purtroppo ci manca ancora mezzo secondo al giro per poter stare con il gruppo dei primi, per cui dobbiamo girare pagina al più presto e guardare avanti.”

Foto di Alex Farinelli

25th giugno, 2017

Tag:Assen, Assen Gp, Assen Motogp, Ducati, DutchGP, Gara Assen, Gara Gp Olanda, Gp Olanda, Gp17, Jorge Lorenzo, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, Motogp Assen, Motomondiale, Motomondiale 2017