MotoGP | Assen, Gara: Espargarò, ”Abbiamo dimostrato di poter essere molto competitivi”

di Roberto Valenti

Aleix Espargaró torna a punti cogliendo il decimo posto al GP di Assen. Un risultato certamente positivo perché interrompe il digiuno a punti di Aleix ma quella dello spagnolo dell’Aprilia Racing Team Gresini è stata una gara che avrebbe dovuto avere ben altro esito.

Poco oltre la metà gara il pacchetto Espargaró-Aprilia ha dimostrato tutto il suo potenziale: dopo una partenza prudente, e senza forzare troppo il ritmo, Aleix è risalito dalla quindicesima alla settima posizione, attaccandosi al gruppo di Crutchlow. Dato ancora più significativo, in quella parte di gara (16esimo e 17esimo giro) aveva girato col secondo tempo e il distacco dal primo era inferiore ai sette secondi. Insomma, c’erano tutti i presupposti per un finale di corsa eccellente, a caccia della top-five. Invece ha iniziato a gocciolare e le mutate condizioni di grip (Aleix aveva montato la gomma dura al posteriore) gli hanno rovinato completamente il ritmo. Aleix ha perso posizioni fino alla fine riuscendo comunque a difendere il piazzamento nei dieci.

Ecco le parole di Aleix Espargarò: “Non posso essere totalmente soddisfatto perchè il nostro obiettivo è sempre quello di essere più vicini ai primi. La gara era partita bene, ho gestito la prima parte riuscendo a sorpassare molti piloti e mantenendo un buon ritmo. Pochi giri prima della pioggia avevo iniziato a recuperare in maniera vistosa, la RS-GP si comportava davvero bene e stavo ricucendo velocemente il gap. Purtroppo con la pista umida non avevo feeling, non riuscivo a spingere. Anche oggi abbiamo dimostrato di poter essere molto competitivi ma il meteo si è messo di mezzo”.



Ecco invece le parole di Sam Lowes: “E’ stata una gara difficile per tutti, avevamo girato sull’asciutto solo venerdì e la pista è cambiata totalmente. Ero in un buon gruppo, quando Lorenzo mi ha superato sentivo di poter rimanere con lui e puntare ad una buona posizione. Ho battagliato un po’ con Baz, ero più veloce di lui in alcune situazioni ma ci siamo sorpassati praticamente ad ogni giro. Sono scivolato mentre stavo riprendendo il gas, forse ero un po’ troppo vicino alla riga bianca, ma in questo weekend ho fatto sicuramente un passo avanti. Sono contento ci sia una gara tra pochi giorni perchè il nostro trend è positivo”.

Foto: A.Farinelli

25th giugno, 2017

Tag:Aprilia, Aprilia Gresini, Assen, DutchGP, MotoGP, Motomondiale