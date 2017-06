MotoGP | Assen, Gara: Crutchlow, ”La pioggia mi ha aiutato”

di Roberto Valenti

Il pilota LCR Honda Cal Crutchlow si è reso protagonista di un’ottima performance nel Gran Premio D’Olanda, ottenendo la quarta posizione dopo un finale al cardiopalma. Il Britannico ha mantenuto i nervi saldi dopo una partenza non eccezionale, è riuscito a risalire lo schieramento e a battagliare per il podio, mentre la pioggia iniziava a cadere durante l’ultimo giro della gara. Schierato in ottava posizione sulla griglia di partenza, Crutchlow ha iniziato a progredire lentamente ma ha poi trovato il proprio ritmo mentre la gara raggiungeva il proprio apice. Dopo aver superato Dovizioso al penultimo giro, guadagnando la quarta posizione, il portacolori di LCR ha poi sfoggiato la propria abilità, sorpassando Marc Marquez e salendo virtualmente sul podio. Il tre volte Campione del Mondo, però, ha dato del filo da torcere a Crutchlow dalla seconda all’ultima curva, “confinandolo” in quarta posizione dopo una battaglia memorabile.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Sono contento di aver tagliato il traguardo e soprattutto in quarta posizione. Non ero molto soddisfatto del mio ritmo nella parte centrale della gara, avevo qualche problema con l’anteriore e non riuscivo a spingere quanto avrei voluto; nonostante ciò, pensavo che potevamo ottenere un buon risultato e ho continuato a spingere. Sono partito male e la cosa mi ha ostacolato, così come il fatto di non essere partito dalle prime posizioni. Penso che questo mi abbia impedito di ottenere il podio o addirittura di puntare alla vittoria, in quanto il ritmo non era poi così sostenuto. Dopo che ha iniziato a piovere sono rimasto molto lucido, ma ho fatto un errore lasciando che Marc e Dovi intuissero troppo presto le mie intenzioni: avrei dovuto aspettare e sorpassarli all’ultimo giro. Marc infatti si è messo in scia e mi ha superato all’ultima curva, non ho potuto farci nulla”.

Foto: A.Farinelli

25th giugno, 2017

Tag:Assen, Cal Crutchlow, DutchGP, Lcr, Lcr Honda, MotoGP, Motomondiale