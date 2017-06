Moto3 Gara Assen: Fenati, “Gara fantastica!”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Assen 2017 – Romano Fenati conferma la sua stagione brillante con un ottimo secondo posto, il primo podio nel circuito di Assen.

C’è mancato davvero un soffio per la vittoria ma la Honda di Aron Canet ha avuto la meglio. Tuttavia, oggi Romano ha ottenuto il primo podio nella pista olandese ed ha concretizzato la sua terza posizione in campionato:

“È stata una gara fantastica, il primo podio qui ad Assen. Negli ultimi giri ci siamo battagliati senza risparmiarci. Alla fine McPhee, Canet e Mir si sono dati fastidio prima del lungo rettilineo e mi hanno lasciato la traiettoria migliore libera. Lì, ho provato a mettermi davanti. Sapevo di non dover uscire primo dall’ultima curva ma ho pensato che avevo un margine sufficiente per provarci. Non ho tenuto conto del vento contrario e anche se un po’ distante, grazie alla scia, Canet è riuscito a superarmi. Vabbè, ci ho provato. Sono comunque felicissimo, abbiamo recuperato punti importanti su Mir e mi piace tanto anche il Sachsenring…”.

