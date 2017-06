Moto2 Gara Assen: Morbidelli, “Ho dato tutto”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Assen 2017 – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, ritorna alla vittoria estendendo la sua leadership in campionato.

Franco partiva dalla pole ed ha subito iniziato una bagarre mozzafiato per ben 24 giri con Thomas Luthi, Mattia Pasini, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira ed il suo compagno di squadra, Alex Marquez. Il distacco con il pilota svizzero in campionato ora è di 12 punti:

“Ho dato tutto in questa gara ed ecco perché rende tutto più speciale. La battaglia è stata intensa e ho fatto il possibile per stare in lotta per gli ultimi cinque giri. Nell’ultimo settore ho dovuto guidare come mai avevo fatto nella mia carriera, senza commettere errori e ce l’ho fatta. E’ stato perfetto e nessuno è riuscito a sorpassarmi, è stata la vittoria più faticosa ma ho sono contento di essere riuscito a dimostrare che so lottare e gestire il corpo a corpo. Era importante tornare sul podio dopo le due gare deludenti ed è il modo perfetto per finire un giorno fantastico, con la conferma del passaggio in MotoGP”.

25th giugno, 2017

Tag:Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, Gp Assen, Moto2, Motomondiale 2017