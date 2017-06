Moto2 Assen, Warm Up: Morbidelli davanti a Marquez

di Alessio Brunori

Gp Olanda Moto2 Warm Up – Il leader del mondiale Franco Morbidelli ha ottenuto il miglior tempo del warm up del Gran Premio d’Olanda classe Moto2.

Il pilota del Team Marc VDS, che il prossimo anno correrà nella MotoGP (clicca qui per saperne di più), ha fermato il cronometro sul tempo di 1:55.261, andando a precedere di 0.112s il proprio team-mate Alex Marquez.

Terzo tempo per il malese Hafizh Syahrin che è davanti al colombiano Yonny Hernandez, quest’ultimo scivolato senza conseguenze. Il belga Xavier Simeon è quinto, seguito dal tedesco Marcel Schrotter, dallo svizzero Thomas Luthi e dal romano della Speed Up Simone Corsi. Chiudono la Top Ten lo svizzero Dominique Aegerter e l’australiano Remy Gardner.

Francesco Bagnaia, fresco di rinnovo contrattuale con il Team Sky Moto2 è undicesimo, mentre Andrea Locatelli e Stefano Manzi sono rispettivamente in diciassettesima e diciottesima posizione. Ventitreesimo e ventiquattresimo tempo per Mattia Pasini e Luca Marini.

Continuano ad arrivare buone notizie dall’ospedale di Groningen, dove Lorenzo Baldassarri è ricoverato dopo la bruttissima caduta di ieri (un high-side ad oltre 200 Km/h). Il pilota del Forward Racing sta bene, ecco il comunicato di questa mattina:

“La notte è trascorsa bene per Lorenzo, nel senso che i parametri vitali del paziente sono rimasti stabili e non ci sono state complicazioni. Ovviamente ha sofferto un po’ di dolori a causa dei traumi subiti. Da un punto di vista diagnostico, le prime indagini di urgenza effettuate ieri hanno escluso gravi lesione e poi si è andati più nel dettaglio – ha detto Michele Zasa, responsabile della Clinica Mobile – Dagli ultimi esami è emersa una piccola frattura alla caviglia destra che ci riserviamo di valutare nei prossimi giorni per quanto riguarda i trattamenti necessari. Lorenzo è ancora ricoverato in attesa della visita del medico che deciderà se dimetterlo o proseguire con ulteriori indagini e qualche ora in più di osservazione.”

