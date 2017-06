MotoGP Assen: Valentino Rossi, “Il nuovo telaio va bene anche sul bagnato”

di Alessio Brunori

Gp Assen MotoGP Yamaha QP – Valentino Rossi ha ottenuto il quarto tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda (teatro dell’ottava tappa del motomondiale 2017) e partirà quindi dalla seconda fila. Il campione pesarese della Yamaha si è detto un pò rammaricato per aver perso la prima fila, ma soddisfatto delle prestazioni del nuovo telaio sul bagnato. Per domani spera in una gara completamente asciutta o tutta bagnata, a lui la parola.

“E’ un peccato non aver ottenuto la prima fila, ma è molto importante per la gara partire dalla Top Five. Sono in quarta posizione ed è un buon “posto” per partire. E’ stata una giornata positiva perché sono stato sempre competitivo da questa mattina e mi sento bene con la moto – ha detto Valentino Rossi – Abbiamo avuto due sessioni di prove che erano più o meno completamente bagnate, così abbiamo potuto lavorare sul nuovo telaio. Questo è stato molto importante per capire se possiamo essere competitivi e la sensazione è stata molto positiva. Ora non resta che attendere il meteo e le condizioni. Qui ad Assen è sempre una grande sorpresa. Mi auguro che sia una gara completamente asciutta o tutta bagnata.”

24th giugno, 2017

